San Basilio Magno | il Santo del 1 gennaio e la sua celebrazione nel mondo

San Basilio Magno, conosciuto anche come Basilio di Cesarea, è una figura importante nella storia del cristianesimo. La sua memoria viene celebrata il 1 gennaio, giorno in cui si ricorda il suo contributo alla teologia e alla vita ecclesiastica. La sua figura è riconosciuta sia in ambito religioso che storico, rappresentando un punto di riferimento per la spiritualità e la cultura cristiana in tutto il mondo.

San Basilio Magno: il Santo del 1 gennaio. San Basilio Magno, noto anche come Basilio di Cesarea, è una figura centrale nella storia del cristianesimo e viene celebrato il 1 gennaio. Nato intorno al 330 d.C. a Cesarea, in Cappadocia, Basilio proveniva da una famiglia profondamente religiosa e benestante. È conosciuto per il suo ruolo fondamentale nella definizione della dottrina cristiana e per la sua vita dedicata alla preghiera, allo studio e all'assistenza ai poveri e ai malati. Perché è diventato santo. Basilio è diventato santo per la sua instancabile difesa dell'ortodossia cristiana contro le eresie del suo tempo, in particolare l'arianesimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

28 dicembre: Domenica della Santa Famiglia.

