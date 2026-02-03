Oggi 3 febbraio San Biagio | il vescovo martire invocato contro i mali della gola

Oggi 3 febbraio si celebra San Biagio, il vescovo martire invocato contro i malanni alla gola. La tradizione popolare lo ricorda come protettore di chi soffre di problemi alla gola, grazie a un miracolo che gli viene attribuito. La sua figura risale ai primi secoli e, nonostante il tempo, ancora molte persone si rivolgono a lui in cerca di conforto e protezione.

Conosciuto come il protettore dai mali della gola per un miracolo compiuto, San Biagio fu un vescovo dei primi secoli che morì martire per la fede. La Chiesa ricorda, oggi 3 febbraio, la figura di San Biagio, vescovo e martire del IV secolo. Venerato sia dai cattolici che dagli ortodossi, questo santo dei primi secoli è molto amato e considerato il protettore della gola. Era un medico armeno che durante la sua vita ebbe la fama di taumaturgo. La sua preghiera di intercessione era molto potente e furono numerosi i miracoli avvenuti, in particolare uno che lo lega proprio all’organo della gola. Il Martirologio Romano ricorda san Biagio come “vescovo e martire, che in quanto cristiano subì a Sivas nell’antica Armenia il martirio sotto l’imperatore Licinio“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

