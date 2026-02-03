Bologna premia l’autista che ha salvato una donna aggredita, rimanendo ferito nel tentativo. L’autista di auto blu, Giorgio De Sabbata, ha affrontato l’aggressore e ha messo in salvo la donna, ma ha riportato delle ferite. Il sindaco Lepore gli ha consegnato la medaglia al merito civico, riconoscendo il suo gesto di coraggio. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulla solidarietà e il senso civico nelle strade della città.

Bologna, 3 febbraio 2026 - Bologna premia il coraggio civile e la lotta all'indifferenza. Il sindaco Matteo Lepore ha conferito la medaglia al merito civico Giorgio Guazzaloca a Giorgio De Sabbata, l'autista di auto blu intervenuto per soccorrere una donna aggredita in strada, rimanendo a sua volta ferito. L'episodio è avvenuto lo scorso 15 gennaio, in pieno giorno, in via Stalingrado. Alla cerimonia erano presenti anche le figlie dell'ex primo cittadino, Giulia e Grazia Guazzaloca, e l'assessora al Welfare e salute Matilde Madrid, che ha letto le motivazioni ufficiali del conferimento. "L'obiettivo è tenere viva la memoria e stare accanto a chi, con i fatti, dimostra responsabilità e attenzione verso gli altri", ha detto il sindaco Matteo Lepore, ricordando che Bologna deve "interpretare ogni giorno il senso di comunità, soprattutto nei confronti delle persone più fragili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvò una donna aggredita e rimase ferito, premiato l’autista eroe: “Ho visto la morte in faccia”

