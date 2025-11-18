scuolabus va a fuoco autista eroe mette in salvo i bambini

Magione (Perugia), 18 novembre 2025 – Uno scuolabus è andato a fuoco a Magione: per fortuna non ci sono feriti. Ma sono stati momenti davvero critici: grazie però alla prontezza dell’autista i bambini sono stati tutti messi in salvo. La paura sul mezzo. E’ successo intorno alle 13,45 di oggi: due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Perugia sono intervenute a Magione, dove si è sviluppato un incendio a bordo di uno scuolabus. Dal mezzo erano infatti scesi tutti gli occupanti al momento dello sviluppo delle fiamme. L’incendio non ha coinvolto altri veicoli, circoscrivendo i danni al solo autobus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

