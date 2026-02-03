Le 89 citazioni di Salvini negli Epstein Files | È seduto sulle mie ginocchia ma non lo sa

Gli Stati Uniti hanno reso pubblici i documenti secretati che rivelano le presenze di Matteo Salvini negli Epstein Files. Nel database ci sono ben 89 citazioni che riguardano l’ex ministro dell’Interno, risalenti al periodo tra il 2018 e il 2019. Salvini compare più volte tra i nomi elencati, e una frase curiosa riporta che “è seduto sulle mie ginocchia ma non lo sa”. La scoperta ha suscitato sorpresa e molte domande su cosa ci fosse dietro quei riferimenti e quale fosse il ruolo del leader della Leg

89 citazioni. C'è un italiano che compare spesso negli Epstein Files che gli Usa hanno desecretato. Si chiama Matteo Salvini e nelle carte che emergono dal dipartimento di Giustizia il nome del leader della Lega compare nel biennio 2018-2019. All'epoca, mentre Donald Trump era al suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, il Carroccio varava e faceva cadere il governo con il Movimento 5 Stelle. Con il suo leader che a petto nudo dal Papeete voleva i «pieni poteri». Quelli, ricorda oggi La Stampa, sono anche i mesi dell'inchiesta sul Metropol, poi archiviata. E dei presunti finanziamenti al partito raccolti da Steve Bannon.

