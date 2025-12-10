Vladimiro D' Acunto presenta il suo nuovo libro Mostri Il mito della paura a Viterbo

Sabato 13 dicembre, alle ore 17, Vladimiro D'Acunto presenta il volume “Mostri. Il mito della paura” presso il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo.L'evento propone un viaggio tra miti antichi, paure collettive e immaginario contemporaneo, dalle leggende greche ai romanzi gotici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

