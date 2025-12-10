Vladimiro D' Acunto presenta il suo nuovo libro Mostri Il mito della paura a Viterbo
Sabato 13 dicembre alle ore 17, Vladimiro D'Acunto presenta il suo nuovo libro
Sabato 13 dicembre, alle ore 17, Vladimiro D'Acunto presenta il volume “Mostri. Il mito della paura” presso il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo.L'evento propone un viaggio tra miti antichi, paure collettive e immaginario contemporaneo, dalle leggende greche ai romanzi gotici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Presentazione del volume "Mostri. Il mito della paura" di Vladimiro D'Acunto Sabato 13 dicembre, alle ore 17.00 presso il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo L'iniziativa, promossa nell'ambito del partenariato speciale pubblico privato tra la D Vai su Facebook
