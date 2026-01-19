Visti da molto vicino | Beppe Tinti presenta il suo libro al museo SuprEvo

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Un viaggio dietro le quinte della musica e dello spettacolo tra storie, aneddoti e successi di alcuni dei più grandi interpreti del ‘900 italiano. Venerdì 23 gennaio, alle 18.00, il Museo dell’Olio SuprEvo di Monte San Savino ospiterà la presentazione del libro “Visti da molto vicino ” alla presenza dell’autore Beppe Tinti, della leggenda fiorentina e campione del mondo Giancarlo Antognoni, del cantautore Riccardo Ancillotti e di alcuni personaggi citati nell’opera che verranno intervistati dal giornalista, commentatore televisivo e opinionista Enzo Bucchioni. L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, offrirà un’occasione unica per scoprire il lato più autentico dello show business attraverso il racconto dei retroscena delle carriere di tanti cantanti e artisti dalle parole di un testimone diretto di un’epoca irripetibile per il mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Il disordine costituito e molto altro": Maria Grazia Brandara presenta il suo libro

Venerdì 19 dicembre, alle 16, presso il seminario vescovile di Agrigento, si terrà la presentazione del libro di Maria Grazia Brandara, “Il disordine costituito e molto altro”. Un pomeriggio dedicato alla scrittura e alla riflessione interiore, un’occasione per scoprire un’opera che invita a esplorare le sfumature del disordine e la ricerca di senso. Un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire pensieri e emozioni attraverso parole autentiche e profonde.

