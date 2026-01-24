Scontro auto-camion dei rifiuti | muore in ospedale La scoperta | chi era

Nelle prime ore di sabato 24 gennaio a Milano, un incidente tra un’auto e un mezzo per la raccolta dei rifiuti ha causato una fatalità. La vittima, ricoverata in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta. L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in città, evidenziando l’importanza di interventi e misure preventive per evitare tragedie simili.

Un grave incidente stradale ha sconvolto Milano nelle prime ore di sabato 24 gennaio. Uno scontro violentissimo tra un'auto e un mezzo per la raccolta dei rifiuti si è trasformato in tragedia lungo corso Sempione, riportando al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale in città. Non ce l'ha fatta il conducente della Bmw coinvolta nell'impatto. L'uomo, Simone Bonino, 45 anni, è morto poco dopo il ricovero all'ospedale Fatebenefratelli a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto con un mezzo dell'Amsa, l'azienda municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti.

