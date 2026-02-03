Libia ucciso il figlio di Muammar Gheddafi | chi era Saif al-Islam

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso oggi a Zintan, in Libia. È il secondo figlio di Muammar Gheddafi e considerato l’erede politico dell’ex regime. La sua morte arriva nel corso di scontri armati scoppiati nel primo pomeriggio. La notizia circola con conferme ancora da verificare, mentre le autorità locali non hanno ancora confermato ufficialmente.

Saif al-Islam Gheddafi, secondo figlio di Muammar Gheddafi e considerato l’erede politico dell’ex regime, sarebbe stato ucciso oggi a Zintan, in Libia, nel corso di scontri armati iniziati nel primo pomeriggio. Secondo quanto riportato da Al Arabiya, citando una fonte vicina alla famiglia, quattro uomini lo avrebbero ferito gravemente mentre si trovava nel giardino della sua abitazione, fuggendo subito dopo il raid. Le violenze sono proseguite per ore nella zona desertica di al-Hamada e nei pressi di Zintan, con scontri tra milizie locali e gruppi fedeli all’ex regime. Chi era Saif Gheddafi. Volto riformista del regime libico e presidente del Comitato di riconciliazione nazionale, Saif al-Islam aveva denunciato negli ultimi mesi il peggioramento della sicurezza nel Paese e il rischio di una nuova guerra civile.🔗 Leggi su Open.online

