Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso in uno scontro armato a Zintan, nel nord-ovest della Libia. La notizia è stata confermata dall’Ufficio del Procuratore internazionale, dopo che fonti di Al Arabiya avevano già riferito della sua morte. La sua morte segna un altro capitolo nella lunga crisi del Paese, che vede ancora le milizie combattersi nelle strade.

Saif al-Islam Gheddafi, figlio del defunto leader libico Muammar Gheddafi e uno dei principali esponenti del regime caduto nel 2011, è stato ucciso durante scontri armati tra milizie a Zintan, una città del nordovest della Libia, secondo quanto riferito da Al Arabiya e confermato dall’Ufficio del Procuratore internazionale per la Libia (UN-International Criminal Court, ICC). L’evento, avvenuto nei giorni scorsi, ha acceso un dibattito internazionale sulle conseguenze della violenza non controllata che ancora caratterizza alcune aree del paese, dove gruppi armati operano al di fuori del controllo dello Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saif al-Islam Gheddafi morto in scontro armato a Zintan, conferma l’Ufficio del Procuratore internazionale

Approfondimenti su Saif Gheddafi

Ultime notizie su Saif Gheddafi

Argomenti discussi: Il figlio di Gheddafi, Saif al-Islam, può candidarsi alla presidenza della Libia; Al Arabiya, Saif Gheddafi ucciso durante scontri tra milizie a Zintan; Media libici, morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli del rais; Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia.

