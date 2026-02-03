morto saif al islam gheddafi uno dei figli del rais

È morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli dell’ex leader libico Muammar Gheddafi. È stato ucciso in un’area vicino a Zintan, nel sud della Libia. La notizia arriva dopo anni di incertezza sulla sua sorte e segna un altro capitolo nella storia della crisi libica.

Saif al-Islam Gheddafi, figlio del leader libico che ha governato il Paese fino al 2011, è stato ucciso vicino a Zintan, a sud. A scrive Lybian Observer. Media considerati vicini a Saif ne confermano la morte in scontri, senza precisare altro. Un'altra conferma è arrivata anche dal suo consigliere politico Abdullah Othman Andurrahim, ponendo fine ad anni di speculazioni sul suo destino dopo la caduta e la morte del rais nel febbraio 2011. In un post pubblicato sui social Andurrahim ha confermato la morte di Saif al-Islam, dopo ore di indiscrezioni circolate in Libia secondo cui Saif sarebbe stato ucciso durante scontri armati nei pressi di al-Hamada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

