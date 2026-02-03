Decesso di Saif al-Islam Gheddafi ex protetto di Muammar Gheddafi in carcere libico dopo anni di detenzione

In Libia, in carcere a Tripoli, è morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli di Muammar Gheddafi. L’ex protetto del leader libico è deceduto dopo anni di detenzione. La notizia ha sorpreso molti, visto che la sua condizione non era chiaramente nota. Ora resta da capire cosa succederà nei prossimi giorni.

È morto in carcere a Tripoli, in Libia, Saif al-Islam Gheddafi, ex protetto del dittatore Muammar Gheddafi e uno dei figli del “rais”, come era noto il leader libico. La notizia, confermata da fonti ufficiali della stampa libica, è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Il figlio più noto del regime di Tripoli, che per anni è stato considerato il possibile erede politico del padre, è stato arrestato subito dopo la caduta del regime nel 2011, durante la guerra civile che portò alla morte di Muammar Gheddafi. Dopo un lungo periodo di detenzione in diverse carceri libiche, era stato trasferito nel 2021 in un istituto penitenziario di Tripoli, dove ha trascorso gli ultimi anni sotto stretta sorveglianza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Decesso di Saif al-Islam Gheddafi, ex protetto di Muammar Gheddafi, in carcere libico dopo anni di detenzione. Approfondimenti su Saif al Islam Gheddafi Ucciso il figlio di Gheddafi Saif al-Islam La notizia è arrivata improvvisa: Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico, è stato ucciso vicino a Zintan, nel sud della Libia. Libia, media: “Ucciso il figlio di Gheddafi, Saif al-Islam” Tripoli, 3 febbraio 2026 – È arrivata la notizia che Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Saif al Islam Gheddafi Argomenti discussi: Media libici, morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli del rais. Saif al-Islam, il figlio di Muammar Gheddafi sarebbe morto in scontri vicino a ZintanNotizie ancora frammentarie arrivano dalla Libia sulla presunta morte di Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi. Secondo quanto ... thesocialpost.it Libia, media: Ucciso il figlio di Gheddafi, Saif al-IslamLa morte sarebbe avvenuta a seguito di scontri armati nella regione della Hamada. Ma al momento non vi sono conferme ufficiali ... msn.com Stanno facendo molto discutere queste dichiarazioni di Simba La Rue su Gheddafi. - facebook.com facebook

