Coro Gospel di Harlem al Teatro Bolivar di Napoli

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 dicembre 2025, il Teatro Bolivar di Napoli si illuminerà con il suono coinvolgente del Coro Gospel di Harlem. Diretto da Nu’Tracks, l’ensemble americano presenta “Magic of Motown”, un'esibizione unica che unisce energia, spiritualità e musica senza confini. Un evento imperdibile per gli amanti dei grandi classici e della musica gospel, che promette emozioni e suggestioni indimenticabili.

Immagine generica

Martedì 23 dicembre 2025, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva per la prima volta a Napoli The World FamousHARLEM GOSPEL CHOIR in “Magic of Motown” (Prodotto da Allen Bailey. Distribuzione Imarts – International Music and Arts) per la loro unica data nel Sud Italia. Quest’anno, l’unico e . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Leggi anche: Al Teatro Bolivar arriva The World Famous Harlem Gospel Choir in Magic of Motown

Leggi anche: Firenze, il gospel di Harlem approda al teatro Verdi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Harlem Gospel Choir; Firenze, il gospel di Harlem approda al teatro Verdi; La magia del Natale con il Gospel di Harlem; Harlem Gospel Choir torna in concerto a Verona il 15 dicembre 2025.

coro gospel harlem teatroFirenze, il gospel di Harlem approda al teatro Verdi - Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, c’è ancora il Teatro Verdi di Firenze tra le tappe 2025 dello straordinario coro prov ... msn.com

coro gospel harlem teatroFirenze, tornano i Dream Gospel Choir: da Harlem al Teatro Verdi la magia del Natale in musica - Il Dream Gospel Choir è considerato dalla critica il più appassionante coro della nuova scena di Harlem, cuore pulsante e culla del gospel mondiale. 055firenze.it

coro gospel harlem teatroMUSICA - The World Famous Harlem Gospel Choir in "Magic of Motown", martedì 23 dicembre al Teatro Bolivar di Napoli - 00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva per la prima volta a Napoli The World Famous HARLEM GOSPEL CHOIR in “Magic of ... napolimagazine.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.