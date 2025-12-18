Coro Gospel di Harlem al Teatro Bolivar di Napoli

Il 23 dicembre 2025, il Teatro Bolivar di Napoli si illuminerà con il suono coinvolgente del Coro Gospel di Harlem. Diretto da Nu’Tracks, l’ensemble americano presenta “Magic of Motown”, un'esibizione unica che unisce energia, spiritualità e musica senza confini. Un evento imperdibile per gli amanti dei grandi classici e della musica gospel, che promette emozioni e suggestioni indimenticabili.

Martedì 23 dicembre 2025, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu'Tracks, arriva per la prima volta a Napoli The World FamousHARLEM GOSPEL CHOIR in "Magic of Motown" (Prodotto da Allen Bailey. Distribuzione Imarts – International Music and Arts) per la loro unica data nel Sud Italia.

