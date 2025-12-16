Cava de’ Tirreni omaggio a Elvira Coda Notari | tre giorni di teatro e cinema per la prima regista italiana

A Cava de’ Tirreni si celebra la figura di Elvira Coda Notari, prima regista italiana, con una rassegna culturale di tre giorni dedicata al teatro e al cinema. L'evento ripercorre la vita e le opere della pioniera nel settore, in occasione del 150° anniversario della sua nascita, offrendo un tributo al suo contributo artistico e storico.

A Cava de' Tirreni appuntamento con la rassegna culturale intitolata "Cava de' Tirreni ricorda Elvira Coda Notari a 150 anni dalla nascita". L'iniziativa, dedicata alla prima donna regista del cinema italiano, si svolgerà dal 16 al 18 dicembre presso la Sala Teatro Comunale "Luca Barba".

