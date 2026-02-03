Sabatino Di Costanzo scomparso a Tenerife dal 30 gennaio apprensione a Marano

Da quattro giorni, i familiari di Sabatino Di Costanzo, 37 anni di Marano, non riescono a mettersi in contatto con lui. L’uomo si trovava a Tenerife e da venerdì scorso non risponde alle chiamate. La famiglia è in allarme e cerca di capire dove possa essere.

