Sabatino Di Costanzo scomparso a Tenerife dal 30 gennaio apprensione a Marano

Da quattro giorni, i familiari di Sabatino Di Costanzo, 37 anni di Marano, non riescono a mettersi in contatto con lui. L’uomo si trovava a Tenerife e da venerdì scorso non risponde alle chiamate. La famiglia è in allarme e cerca di capire dove possa essere.

Giugliano in ansia per Sabatino: il 37enne scomparso a Tenerife da giorni

La famiglia Di Costanzo di Giugliano vive ore di preoccupazione per Sabatino, il 37enne scomparso a Tenerife da alcuni giorni.

