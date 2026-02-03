Sabatino Di Costanzo scomparso a Tenerife dal 30 gennaio apprensione a Marano
Da quattro giorni, i familiari di Sabatino Di Costanzo, 37 anni di Marano, non riescono a mettersi in contatto con lui. L’uomo si trovava a Tenerife e da venerdì scorso non risponde alle chiamate. La famiglia è in allarme e cerca di capire dove possa essere.
Da quattro giorni i familiari non riescono a contattare Sabatino Di Costanzo, 37 anni, originario di Marano (Napoli); l'uomo si trovava a Tenerife. Diffuso un appello sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it
Giugliano in ansia per Sabatino: il 37enne scomparso a Tenerife da giorni
La famiglia Di Costanzo di Giugliano vive ore di preoccupazione per Sabatino, il 37enne scomparso a Tenerife da alcuni giorni.
Ore di grande apprensione a Marano per la scomparsa di Sabatino Di Costanzo, 37 anni, sparito a Tenerife da venerdì 30 gennaio. Il giovane si trovava nel sud dell'isola, tra Los Cristianos, Las Américas e Costa del Silencio, dove alloggiava in un ostello.
