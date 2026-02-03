La famiglia Di Costanzo di Giugliano vive ore di preoccupazione per Sabatino, il 37enne scomparso a Tenerife da alcuni giorni. Non ci sono ancora tracce di lui, e gli amici temono il peggio. I familiari hanno lanciato un appello, sperando che qualcuno possa fornire informazioni utili per ritrovarlo al più presto.

Ore di angoscia e apprensione per la famiglia Di Costanzo che da giorni non ha più notizie di Sabatino, 37 anni, residente a Giugliano scomparso a Tenerife. Il giovane si trovava nelle Isole Canarie e da venerdì 30 gennaio 2026 si sono perse completamente le sue tracce. Sabatino era nel sud dell’isola, tra Los Cristianos, Las Américas e Costa del Silencio, dove alloggiava in un ostello. L’ultimo contatto risale alle 11:45 circa, quando ha effettuato una chiamata alla madre. Da quel momento il telefono risulta irraggiungibile e ogni tentativo di rintracciarlo è fallito. Sabatino è alto circa 1 metro e 70, ha una corporatura media, è pelato e ha occhi verdi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano in ansia per Sabatino: il 37enne scomparso a Tenerife da giorni

