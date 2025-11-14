Calciomercato Juve i bianconeri stanno preparando il terreno a quel grande colpo! È in cima alla lista dei desideri per l’estate 2026

Calciomercato Juve, la società non interverrà a gennaio: Spalletti modella Miretti e Adzic in quel ruolo, preparando la squadra all’arrivo di un top player in estate. La Juventus ha le idee chiare per il centrocampo, ma i tifosi dovranno pazientare. Come emerso dalle ultime analisi di mercato, la dirigenza bianconera, in linea con le dichiarazioni del nuovo AD Damien Comolli, non effettuerà grandi investimenti a gennaio. Il giornalista Gianni Balzarini ha confermato che è “pressoché impossibile” vedere volti nuovi, se non tramite scambi o l’ingaggio di svincolati. La priorità di Luciano Spalletti – l’inserimento di un “play” puro davanti alla difesa – è stata quindi posticipata alla prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

