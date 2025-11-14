Calciomercato Juve i bianconeri stanno preparando il terreno a quel grande colpo! È in cima alla lista dei desideri per l’estate 2026

Juventusnews24.com | 14 nov 2025

Calciomercato Juve, la società non interverrà a gennaio: Spalletti modella Miretti e Adzic in quel ruolo, preparando la squadra all’arrivo di un top player in estate. La  Juventus  ha le idee chiare per il centrocampo, ma i tifosi dovranno pazientare. Come emerso dalle ultime analisi di  mercato, la dirigenza bianconera, in linea con le dichiarazioni del nuovo AD  Damien Comolli, non effettuerà grandi investimenti a  gennaio. Il giornalista  Gianni Balzarini  ha confermato che è “pressoché impossibile” vedere volti nuovi, se non tramite scambi o l’ingaggio di svincolati. La priorità di  Luciano Spalletti  – l’inserimento di un “play” puro davanti alla difesa – è stata quindi posticipata alla prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

