’Run4rare’ lanciata da tre mamme Corsa per i bimbi con malattie rare

Tre mamme hanno deciso di organizzare una corsa per sensibilizzare sulle malattie rare che colpiscono i bambini. Questa mattina, in piazza del Popolo, hanno invitato famiglie e cittadini a partecipare, con l’obiettivo di colorare la piazza di blu, il colore simbolo della ricerca e dell’assistenza a queste patologie. La partecipazione è stata numerosa e piena di entusiasmo, dimostrando quanto siano sentite queste cause tra la gente.

L'idea è quella di colorare piazza del Popolo di blu, il colore abbinato alla ricerca scientifica dedicata alla malattie rare, in particolare quelle che colpiscono i bambini. Dalla determinazione di tre mamme cesenati, Silvia Bonoli, Teresa Consalici e Valentina Facciani (quest'ultima anche nota podista) è nata la prima edizione di ' Run4Rare ', una corsa (o camminata) solidale che si svolgerà domenica 22 febbraio appunto con partenza dal cuore della città. "Unire sport e solidarietà - hanato le ideatrici del progetto – è ormai una diffusa consuetudine. Il mondo della corsa nello specifico si presta particolarmente bene, perché tutti possono partecipare, macinando chilometri più o meno velocemente, senza bisogno di disporre di particolari competenze.

