Le mamme che lottano contro le malattie genetiche rare dei figli | Siamo tante finalmente qualcuno ne parla

Le mamme che combattono contro le malattie genetiche rare dei figli si sono riunite in un gruppo online. Finalmente trovano qualcuno che le ascolta e le comprende. Sono tante, spesso sole, e ora sentono di non essere più invisibili. Raccontano le difficoltà di ogni giorno, le speranze e le paure che vivono crescendo bambini con diagnosi complicate. La loro voce si fa sentire, portando attenzione a un problema che troppo spesso resta nascosto.

Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Per accendere i riflettori su questa realtà e offrire un aiuto concreto nasce 'Run4Rare', la camminata e corsa solidale in programma domenica 22 febbraio a Cesena, con partenza da piazza del Popolo. L'evento, patrocinato dal Comune di Cesena e dall'Ausl Romagna, non è competitivo ed è aperto a tutti: bambine a bambini, adulti e famiglie. Dalla forza di tre mamme nasce 'Run 4 rare': Cesena corre per i bambini affetti da malattie genetiche rare Tre mamme di Cesena hanno dato vita a una corsa solidale chiamata 'Run 4 rare'. Malattie genetiche rare: 17 opere di Mansolillo esposte nelle vetrine dei negozi per sostenere la ricerca L'iniziativa 'ArtTelethon', promossa da Confcommercio e Telethon, unisce arte e solidarietà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

