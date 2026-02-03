rudere attesa per gli scavi dubbi sul tetto crollato potrebbe celare altri resti

Questa mattina, nel cuore della città, si attende ancora l’avvio degli scavi nel vecchio rudere che da settimane preoccupa gli abitanti. La zona è isolata, ma ancora non si hanno certezze sul crollo del tetto, che potrebbe aver nascosto altri resti o strutture. Nel frattempo, Daniela ha chiamato la madre per rassicurarla, confermando che sta bene e che si vedranno nel fine settimana. La situazione resta tesa, con i lavori di sgombero e verifica che continuano senza sosta.

E’ la mattina del 19 settembre 2024: Daniela risponde alla mamma, la rassicura circa le sue condizioni di salute e le due donne si accordano per vedersi nel fine settimana. Quella è l’ultima volta che i parenti sentono la voce di Daniela e forse, già qualche ora dopo, la giovane trova la morte per mano di un assassino al momento ignoto. Anche se non si può escludere un incidente o il decesso come conseguenza di altro reato. Nessuno, oggi, può nemmeno escludere che il corpo di Daniela Ruggi sia sempre rimasto lì, nella torre del Pignone. In quell’area ci andava sin da piccola a giocare tanto che gli adulti, all’epoca, per spaventare i bambini e farli desistere dall’avvicinarsi al rudere raccontavano loro storie paurose, facendo credere ai più piccoli che la torre fosse abitata da streghe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un'inchiesta parallela è stata avviata a Modena per l’identificazione di resti umani trovati in un rudere, separata da quella sulla scomparsa di Daniela Ruggi.

La scomparsa di Daniela Ruggi torna al centro delle indagini, con nuovi dubbi sulla perlustrazione del luogo e sui resti trovati in un vecchio rudere.

