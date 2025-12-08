Furto tra gli scaffali coppia fa razzia di prodotti ma viene scoperta | scatta l' arresto
Furto in trasferta per due 50enni - un uomo e una donna - del Foggiano in una rivendita di detersivi, a Campomarino. La coppia è stata sorpresa dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Termoli: dopo essersi impossessati di vari articoli per un valore complessivo di circa 300 euro, i due. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
