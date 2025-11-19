Approfitta dell' inventario e ruba nel magazzino di un supermercato ma viene scoperto
Approfittando del fatto che il personale fosse impegnato nelle operazioni di inventario, si è introdotto all'interno del magazzino di un supermercato di Latina per compiere un furto. Il ladro però è stato sorpreso in flagranza proprio mentre portava via la merce.A segnalare l'episodio al 112 sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
In occasione del Black Friday, dal 21 Novembre al 1 Dicembre, approfitta del 30% su tutti i prodotti @caudalie Cosa aspetti? Passa in farmacia . . . #blackfriday #farmacia #farmaciacomunalebellizzi #caudalie #caudalíe #vinaccioli #blackfridaysal - facebook.com Vai su Facebook