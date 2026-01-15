Piscine Italcementi il Tar respinge il ricorso | il Comune può affidare la gara
Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso del raggruppamento temporaneo di professionisti Bolina ingegneria ed Esa engineering, confermando che il Comune di Brescia può procedere con l’affidamento della gara per la direzione dei lavori e la sicurezza alle piscine Italcementi. La decisione chiarisce la legittimità dell’assegnazione e permette di proseguire con il progetto in corso.
LA DECISIONE. Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso del raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) Bolina ingegneria srl ed Esa engineering srl, secondo nella gara promossa dal Comune per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nell’intervento in corso alle piscine Italcementi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
