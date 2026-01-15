Piscine Italcementi il Tar respinge il ricorso | il Comune può affidare la gara

Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso del raggruppamento temporaneo di professionisti Bolina ingegneria ed Esa engineering, confermando che il Comune di Brescia può procedere con l’affidamento della gara per la direzione dei lavori e la sicurezza alle piscine Italcementi. La decisione chiarisce la legittimità dell’assegnazione e permette di proseguire con il progetto in corso.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.