Vlahovic e De Bruyne stesso infortunio ma il serbo è più giovane e può recuperare più velocemente Sportmediaset

Dusan Vlahovic ha subito una lesione di alto grado all’adduttore della coscia sinistra, infortunio molto simile a quello subito da Kevin De Bruyne dopo aver tirato il rigore contro l’Inter. Vlahovic e De Bruyne a confronto. Sportmediaset mette a paragone i due bollettini medici e le dirette conseguenze, e scrive: Terapia conservativa o intervento? Vlahovic sperava di cavarsela con la terapia conservativa: un percorso che avrebbe previsto 45 giorni di riposo assoluto più un mese di ri-atletizzazione, per uno stop complessivo di circa due mesi e mezzo. Tuttavia, lo scenario è cambiato nelle ultime ore con i medici che hanno consigliato l’operazione chirurgica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vlahovic e De Bruyne, stesso infortunio ma il serbo è più giovane e può recuperare più velocemente (Sportmediaset)

