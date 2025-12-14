Mercedesz Henger racconta la gravidanza difficile | Ho avuto un'infezione all'appendice mi sono spaventata

Mercedesz Henger condivide la sua esperienza durante il settimo mese di gravidanza, rivelando una difficile fase caratterizzata da un'infezione all'appendice che l'ha spaventata. La showgirl ha aperto il suo cuore descrivendo le sfide affrontate e lo stato di salute attuale, offrendo uno sguardo sincero sul percorso che sta vivendo verso il lieto evento.

Mercedesz Henger, incinta al settimo mese, ha raccontato come sta procedendo la gravidanza, ormai a un passo dalla fine. La futura mamma ha spiegato di aver avuto un'infezione.

Convivo con Alessio e l'avventura della ristrutturazione della casa mi ha confermato che stiamo bene insieme". Mercedesz Henger parlerà di sé e della sua gravidanza durante l’appuntamento con “Verissimo” previsto per sabato 13 dicembre 2025. Al suo fian - facebook.com facebook

