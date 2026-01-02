Il fondo PIF vuole cedere l’Al Hilal di Simone Inzaghi

Il fondo sovrano saudita PIF si appresta a cedere la propria quota nell’Al Hilal, il club attualmente diretto da Simone Inzaghi. La possibile cessione rappresenta un passo importante per il futuro della società, che si prepara a nuove strategie di gestione. Restano da definire i dettagli dell’operazione e le eventuali implicazioni per il club e il suo staff tecnico.

Il fondo sovrano saudita PIF sembra vicino alla cessione della sua quota all’interno dell’ Al Hilal, il club guidato oggi da Simone Inzaghi. Già negli ultimi mesi del 2025 i media locali hanno parlato di un forte interesse da parte del principe Alwaleed bin Talal, imprenditore, dirigente e multimiliardario, attualmente presidente e amministratore delegato della Kingdom Holding Company. La trattativa tra il fondo, che detiene il 75 per cento dell’Al Hilal, e la società è in corso. Il restante 25 per cento, come spiegato da Calcio e Finanza, è attualmente nelle mani di un’organizzazione non profit che da tempo riceve finanziamenti dallo stesso principe. 🔗 Leggi su Lettera43.it

