A gennaio Romero riceverà diverse offerte dalla Spagna e anche da altri paesi. L’ex difensore della Juventus sta attirando l’interesse di vari club, ma ancora non è chiaro cosa succederà in estate. La situazione si sbloccherà nelle prossime settimane, quando si deciderà se resterà in Italia o cambierà maglia.

Romero, diverse richieste dalla Spagna e non solo a gennaio per l’ex difensore della Juventus: ecco che cosa accadrà in estate sul suo futuro. La Juve osserva spesso le traiettorie dei suoi ex calciatori in giro per l’Europa, e una novità importante riguarda Cristian Romero. Secondo quanto riportato dal giornalista Gaston Edul sul suo profilo X, il futuro del centrale difensivo classe 1998 sarà lontano da Londra. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il giocatore ha ricevuto richieste dalla Liga spagnola e da un altro campionato importante, confermando un interesse che era già molto forte nella precedente sessione di trattative, quando i club erano stati ad un passo dall’ottenere un’offerta formale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Romero, richieste dalla Spagna e non solo a gennaio per l'ex difensore della Juve: ecco cosa accadrà in estate

In vista della prossima estate, si intensificano le voci sul futuro di David Juventus.

