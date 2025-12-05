Mercato Juve sirene arabe sul difensore argentino | il vecchio obiettivo della Juve saluterà il Marsiglia? Ecco cosa trapela

Mercato Juve, l’ex obiettivo Balerdi entra nel mirino dell’Al-Qadsiah. L’Arabia Saudita punta sul difensore argentino del Marsiglia. Il calciomercato saudita continua a pescare in Europa, e l’ultima indiscrezione riguarda un ex obiettivo della Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il club arabo Al-Qadsiah ha messo gli occhi su Leonardo Balerdi, difensore argentino del Marsiglia. Balerdi, che in passato era stato accostato alla Vecchia Signora per rinforzare la difesa, è un centrale classe 1999 che si è rilanciato in Ligue 1 dopo un periodo difficile. La sua esperienza e la sua fisicità lo rendono un profilo appetibile per la Saudi Pro League, che cerca difensori di qualità per i propri campionati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, sirene arabe sul difensore argentino: il vecchio obiettivo della Juve saluterà il Marsiglia? Ecco cosa trapela

Leggi anche questi approfondimenti

É bagarre per quell’obiettivo Le ultime sul mercato #Juve - facebook.com Vai su Facebook

MEZZOGIORNO #MERCATO #SPALLETTI VIVE PER LA #JUVE, #SCOUTING ESTERNI e DIFENSORI, AL #NAPOLI TOGLIERESTI… #NEWS #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE youtube.com/live/Qh5Ndue9J… Vai su X

Miretti Juve, sirene dalla Serie A: diversi club sul centrocampista in vista di gennaio, svelata la posizione del club bianconero. Novità - Miretti Juve, il centrocampista è tornato centrale per Spalletti: dopo il no al Napoli in estate ora ci sono nuovi sondaggi, ma la società lo blinda La Juventus ha ritrovato una risorsa preziosa propr ... juventusnews24.com scrive

Juventus NG, sirene per Owusu: ci pensa la Reggiana. Sullo sfondo anche club turchi - A gennaio per il centrocampista della Juventus Next Gen Augusto Owusu potrebbero aprirsi le porte della Serie B o addirittura del campionato turco. Da tuttomercatoweb.com

Yildiz, non Kvaratskhelia. La Juventus prepara 4 milioni netti all'anno anti-sirene estere - Il talento di Kenan Yildiz non ha eguali nella rosa della Juventus e non è un caso che al primo posto delle priorità tra i rinnovi che devono fare i bianconeri, ci sia il turco classe 2005. Da tuttomercatoweb.com

Mercato Juventus, sirene inglesi su Gleison Bremer - Il Tottenham spinge per il centrale brasiliano: la Vecchia Signora fissa il prezzo e valuta alternative in vista del mercato di gennaio. Riporta sportal.it

Juventus, prima con Tudor e ora con Spalletti Yildiz sarà sempre più centrale. Anche per allontanare le sirene di mercato - Centro di gravità permanente (anche troppo) nell'incerta Juventus targata Igor Tudor, Kenan Yildiz si appresta a rivestire un ruolo molto importante anche nella nuova versione della formazione ... Secondo calciomercato.com