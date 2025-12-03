Arco Cosmetici sale in cattedra | a lezione 10 studentesse sud coreane della Yeungjin University

Azzano San Paolo. Ci sono anche dieci ragazze sud coreane tra le partecipanti al training che si svolge dal primo al 3 dicembre nella sede della Arco Cosmetici specializzata in prodotti epilatori e cosmetici. Accompagnate dalla loro insegnante e da un’interprete le giovani studentesse, tutte tra i 20 e i 22 anni, sono atterrate a Bergamo per imparare nuove tecniche di epilazione e cura della pelle, testando in prima persona i prodotti della Arco Cosmetici. In Sud Corea frequentano la Yeungjin University di Daegu che, tra i molti corsi disponibili, offre la possibilità di specializzarsi in beauty care, grazie alla creazione del nuovo Department of Beauty Convergence, in cui vengono utilizzati quasi esclusivamente prodotti dell’azienda bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it