Romano | Ecco perché l’Inter non ha fatto niente sul mercato Il vero obiettivo era…

Fabrizio Romano spiega perché l’Inter non ha fatto acquisti nella finestra invernale. Ai microfoni di DAZN, il giornalista ha chiarito che il vero obiettivo dei nerazzurri non era rafforzare la fascia destra, anche se ci sono stati tentativi di intervenire. La società ha deciso di non investire in quella zona del campo, concentrandosi su altri piani.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulle scelte di mercato dell’Inter nella sessione invernale, spiegando i motivi per cui i nerazzurri non sono intervenuti sulla fascia destra nonostante i tentativi effettuati. “ La domanda è semplice: perché l’Inter non ha chiuso operazioni in quel ruolo? Perché non si sono mai create le condizioni giuste “, ha spiegato Romano. “ Il club ha provato fino all’ultimo per Ivan Perisic: anche questa mattina c’è stata una nuova chiamata al PSV Eindhoven, ma le richieste erano considerate troppo elevate, soprattutto in rapporto all’età del giocatore”.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Mercato

Il mercato dell’Inter si complica ancora, questa volta per il tentativo di portare Jones in nerazzurro.

Marchetti commenta il mercato dell’Inter a Radio Deejay, focalizzandosi sulle trattative in corso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

3 COSE CHE NON DEVI FARE SU FC 26 #fc26 #easportsfc #proplayer #ultimateteam

Ultime notizie su Inter Mercato

Argomenti discussi: Romano: Ecco perché l’Inter non ha preso l’esterno destro. Il vero obiettivo era…; Ecco perché America first danneggia di più l’America; Non serve la palestra: ecco perché l’allenamento a corpo libero è il segreto per rimettersi in forma; Romano: Napoli, c’è ottimismo per Alisson Santos: ecco perché il club è favorito, la formula e le cifre….

Mateta Milan, Romano conferma: «C’è l’accordo, ma la decisione è ancora in sospeso. Ecco perché»Mateta Milan, Romano conferma l’attuale stop alla trattativa. Le parole dell’esperto di mercato riguardo le motivazioni che fanno titubare i rossoneri Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha for ... milannews24.com

Romano: Ecco perché l’Inter non ha preso l’esterno destro. Il vero obiettivo eraPerchè l'Inter non ha preso l'esterno destro?, Fabrizio Romano ha risposto così alla domanda che si pongono tanti tifosi ... msn.com

Fabrizio Romano - In realtà il vero obiettivo dell’Inter per la corsia destra era João Cancelo. Proprio per questo motivo il club nerazzurro ha deciso di non portare avanti altre trattative, visto che non si erano create le condizioni ideali. - facebook.com facebook

Romano: “Inter, nuova chiamata per Perisic! Frattesi Le vere cifre dell’offerta Lazio” x.com