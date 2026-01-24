Marchetti sul mercato dell’Inter | Si lavora su Perisic ecco perché non so se ci riuscirà Darmian? Non ha una questo

Marchetti commenta il mercato dell’Inter a Radio Deejay, focalizzandosi sulle trattative in corso. Il giornalista ha parlato di un possibile interesse per Perisic, evidenziando le incognite sulla riuscita dell’operazione. Inoltre, ha menzionato Darmian, sottolineando che non possiede caratteristiche specifiche per quel ruolo. Questi aggiornamenti forniscono un quadro chiaro sulla situazione attuale delle trattative dell’Inter per un esterno destro.

Luca Marchetti, a Radio Deejay, ha commentato il mercato dell'Inter, parlando in particolare dell'esterno destro su cui i nerazzurri sono al lavoro da quando Denzel Dumfries si è infortunato. Durante il suo intervento, Luca Marchetti ha parlato delle mosse della dirigenza nerazzurra in relazione al ruolo di esterno destro, cercando un rinforzo che possa colmare il vuoto lasciato dall'olandese, rivelando che l'Inter sta esplorando diverse opzioni, tra cui il possibile ritorno di Ivan Perisic.

Biasin analizza il mercato dell'Inter, sottolineando alcune criticità nella rosa di Cristian Chivu.

Sky conferma che l'Inter prosegue con impegno nel tentativo di trattenere Ivan Perisic.

