U S Avellino risolto consensualmente il contratto con il calciatore Michele Rigione

Da avellinotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato di aver messo fine all’accordo con Michele Rigione. La società e il calciatore hanno deciso di risolvere il contratto di comune accordo. Ora Rigione è libero di cercare una nuova squadra.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Michele Rigione.La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo in biancoverde augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

