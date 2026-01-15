Trasaporti | Azione Roma da Municipio III ok unanime a Odg su Metro D

Il Municipio Roma III ha approvato all’unanimità, su proposta di Azione e della consigliera Livia Pandolfi, un ordine del giorno per il rilancio e lo sviluppo della linea D della metropolitana di Roma, sottolineando l’impegno delle istituzioni locali nel miglioramento dei trasporti pubblici cittadini. Questa decisione rappresenta un passo importante per la pianificazione futura delle infrastrutture di mobilità nella zona.

Il Municipio Roma III, grazie all'iniziativa di Azione e alla consigliera Livia Pandolfi, si posiziona in una posizione di rilievo per quanto riguarda il rilancio e la realizzazione della linea D della metropolitana di Roma. Infatti, il Consiglio municipale ha approvato all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i gruppi sia di maggioranza che di opposizione, l'ordine del giorno presentato dalla capogruppo di Azione, Livia Pandolfi, riguardante la programmazione e l'avvio dei lavori per la quarta linea metropolitana. Questo è quanto riportato in una nota ufficiale. "Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato, poiché il prolungamento della linea D è stato inserito tra le priorità che abbiamo sollecitato al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e all'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, durante l'incontro intitolato Idee per Roma, ponendo il tema come assolutamente prioritario", ha sottolineato il segretario romano di Azione, Alessio D'Amato.

