Fori Imperiali summit in Campidoglio sui pini crollati | vanno riviste le tecniche di monitoraggio

Un summit si è tenuto oggi in Campidoglio per discutere dei pini crollati sui Fori Imperiali. Le autorità hanno deciso di rivedere le tecniche di monitoraggio degli alberi, dopo che uno di essi si è abbattuto domenica scorsa in via dei Fori Imperiali. Il pino, controllato a settembre, era stato classificato come in classe B, cioè con una propensione “moderata” al cedimento. La questione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle piante lungo le strade della città.

L'amministrazione non esclude la possibilità di abbattere e sostituire gli alberi ultracentenari. Opzione da valutare dopo l'incontro con gli esperti convocati in Comune Il pino schiantatosi domenica 1 febbraio in via dei Fori Imperiali era stato controllato a settembre ed era in classe B, ovvero con una propensione “moderata” al cedimento. Tuttavia, è crollato, ferendo tre persone e comportando la successiva chiusura di via dei Fori Imperiali. Possono ancora considerarsi efficaci i metodi seguiti dal Comune per gestire il patrimonio verde? È una domanda che, mentre la strada che dal Colosseo conduce al Campidoglio resta interdetta anche ai pedoni, il Comune inizia a porsi.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Fori Imperiali Dopo i pini crollati ai Fori imperiali nuovi controlli sugli alberi. Ci saranno nuovi abbattimenti Dopo il crollo di due pini a distanza di pochi giorni ai Fori Imperiali, il Comune di Roma ha avviato nuovi controlli sugli alberi presenti in zona. Alberi crollati a Roma, l’ultimo ai Fori Imperiali: presto informativa in Procura A Roma, due pini sono crollati recentemente, uno ai Fori Imperiali e l’altro in zona Re di Roma. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fori Imperiali Roma non perda l'occasione di rigenerare i suoi ForiPoche aree al mondo racchiudono la storia di una città come i Fori di Roma. Foro Romano, Palatino, Fori Imperiali: in pochi passi si attraversano secoli di civiltà, di potere, di immaginario. Eppure, ... huffingtonpost.it RIAPERTURA INGRESSO LARGO DELLA SALARA VECCHIA - 3 Febbraio 2026 L’ingresso di Largo della Salara vecchia è attivo. Le attività di rilievo condotte dai tecnici di Roma Capitale proseguono su via dei Fori Imperiali tra Largo della Salara Vecchi - facebook.com facebook Via dei Fori Imperiali chiusa per una settimana: cosa cambia per la mobilità x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.