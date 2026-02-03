Infortunio Mancini il difensore sottoposto a intervento chirurgico al naso | giocherà con una maschera protettiva

Dopo lo scontro con l’Udinese, Gianluca Mancini si è sottoposto a un intervento al naso che è andato bene. Il difensore della Roma dovrà giocare con una maschera protettiva, ma dovrebbe tornare in campo presto. La squadra aspetta di sapere quanto tempo servirà per il suo recupero.

