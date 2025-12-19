Napoli Borrelli aggredito | frattura chiusa delle ossa nasali le immagini dello scontro

Il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, è stato vittima di un'aggressione a Napoli, in Piazza Cavour, riportando una frattura chiusa delle ossa nasali. L'episodio, avvenuto ieri, coinvolge una parente di Emanuele Tufano, secondo quanto reso noto dallo stesso Borrelli sui social. L'evento ha suscitato molte reazioni e pone ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza nel contesto politico e sociale della città.

Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito ieri in Piazza Cavour, a Napoli, secondo quanto lui stesso rente noto sui social «da una parente di Emanuele Tufano, il.

