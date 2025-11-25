L’antennopoli fiorentina dal centro alla periferia | all’orizzonte 300 impianti

Firenze, 25 novembre 2025 – Firenze si prepara a cambiare pelle, e questa volta non si tratta di un nuovo museo o di una ciclabile. A ridisegnare il profilo della città potrebbero essere le antenne del futuro. Più di 300 nuovi impianti di radio trasmissione per il 5G e il 6G sono in cerca di collocazione sui tetti fiorentini. Il programma è ambizioso, se non invasivo: Tim ne cerca quasi 200, Iliad 54, Inwit 52 e WindTre 40. E la mappa delle installazioni spazia da ogni quartiere fino al cuore più delicato e identitario della città. antenne telefonia e internet Sì, perché nella lista dei “siti in ricerca” spuntano via Calzaiuoli, San Lorenzo, San Frediano, via della Vigna, via dei Serragli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

