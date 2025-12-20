Impero Malagò Ritratto del papabile candidato sindaco del centrodestra a Roma
Alle urne nel 2027, per rinnovare il consiglio comunale e scegliere il nuovo sindaco, i romani potrebbero trovare sulle schede il nome di una vecchia conoscenza dello sport cittadino. Presidente onorario dell’esclusivo Circolo Canottieri Aniene, di cui è stato a lungo presidente, presidente del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Elezioni 2027, in attesa del "sì" di Malagò il centrodestra ha il suo primo candidato consigliere
Leggi anche: Sangiuliano e Martusciello, dalle Regionali in Campania uscirà il candidato sindaco di Napoli del centrodestra
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.