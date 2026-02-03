Roma-Cagliari conto aperto dopo l’andata | Olimpico pronto al duello del lunedì

Questa sera Roma e Cagliari si sfidano all’Olimpico in una partita che vale molto più di una semplice vittoria. Dopo l’andata, il conto tra le due squadre resta aperto e i tifosi non vedono l’ora di scoprire chi avrà la meglio. La partita si gioca alle 20.45, e il clima tra i giocatori è già caldo.

La Roma e il Cagliari hanno avviato la preparazione alla sfida di lunedì sera, in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico, in un confronto che mette in palio molto più dei tre punti. A distanza di mesi pesa ancora il precedente dell’andata, quando alla Unipol Domus i sardi si imposero 1-0 contro una Roma apparsa a tratti irriconoscibile. Un passaggio a vuoto che il gruppo giallorosso non intende ripetere davanti al proprio pubblico. L’Olimpico farà da cornice a una partita che arriva in un momento delicato della stagione, con entrambe le squadre chiamate a dare continuità ai rispettivi percorsi, seppur con ambizioni e pressioni diverse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Cagliari, conto aperto dopo l’andata: Olimpico pronto al duello del lunedì Approfondimenti su Roma Cagliari Roma-Milan, il duello francese all’Olimpico: Koné contro Rabiot Domani sera allo stadio Olimpico si disputa Roma-Milan, una partita importante per la classifica in zona Champions. Cristante-McTominay, scintille all’Olimpico: il duello che ha infiammato Roma-Napoli Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Alessandro Ingarao ancora protagonista al Tc Cagliari: vince anche l’Open BNL. Nel femminile sorride Greta Rizzetto; Collegamenti aerei, Aeroitalia si prende tutto: ecco le novità sulla continuità aerea; Lariosport.it; Cagliari, ecco Albarracin: Passo importante per la mia carriera, felice di essere qua. Teleregione Live. . VOLI AGEVOLATI IN SARDEGNA, CAGLIARI-LINATE E ALGHERO-ROMA AD AEROITALIA Il servizio di Giada Muresu nel #TGLive - facebook.com facebook La continuità decolla a pezzi: Cagliari-Milano e Alghero-Roma vanno ad Aeroitalia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.