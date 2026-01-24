Roma-Milan il duello francese all’Olimpico | Koné contro Rabiot

Domani sera allo stadio Olimpico si disputa Roma-Milan, una partita importante per la classifica in zona Champions. In campo, Koné e Rabiot rappresentano due punti di riferimento nelle rispettive squadre. La sfida offrirà un'occasione per valutare le strategie e le prestazioni dei giocatori, contribuendo a definire gli equilibri della stagione.

Domani sera allo stadio Olimpico va in scena Roma-Milan, sfida chiave per gli equilibri della zona Champions. La quarta in classifica ospita la seconda, con punti pesantissimi in palio e una trama che attraversa la Francia prima di accendersi nella Capitale. In mezzo al campo si incrociano Manu Koné e Adrien Rabiot, due leader separati da sei anni d’età e da una manciata di chilometri intorno a Parigi, oggi chiamati a indirizzare una notte che può cambiare la stagione. Il giallorosso è nato a Colombes, a nord della capitale; il rossonero a Saint-Maurice, a sud. Domani si affrontano sul prato dell’Olimpico, ma il loro duello racconta molto di più: identità, peso specifico e leadership. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

