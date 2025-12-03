Cristante-McTominay scintille all’Olimpico | il duello che ha infiammato Roma-Napoli

Roma-Napoli ha consegnato ai partenopei una vittoria pesante, decisa dal colpo di David Neres e sufficiente per riportare la squadra di Conte in vetta assieme al Milan. Ma la notte dell’Olimpico non è stata solo equilibrio tattico e tensione da alta classifica: è stata soprattutto una partita piena di duelli. Il più emblematico ha avuto un palcoscenico ben preciso, il centrocampo, e due protagonisti dal carattere tutt’altro che morbido: Bryan Cristante e Scott McTominay. Il loro confronto è stato fotografato da più episodi, dai contrasti ai dialoghi a metà tra provocazione e rabbia. Una sfida nella sfida che ha raccontato la temperatura emotiva di una partita vibrante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Cristante-McTominay, scintille all’Olimpico: il duello che ha infiammato Roma-Napoli

