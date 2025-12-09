I tassi Bce hanno toccato il fondo Rialzi o tagli in vista? I tre scenari | falco colomba e base Cosa cambia

Roma, 9 dicembre 2025 – Tira aria di rialzo dei tassi per l’Eurozona, altro che nuovi tagli. Ad affermarlo è stata ieri Isabel Schnabel, componente del consiglio direttivo della Bce nel corso di un’intervista rilasciata a Bloomberg News; Schnabel è considerata un ‘falco’, anche se ha aggiunto che un’ulteriore mossa restrittiva non avverrà a breve ma sono “piuttosto a mio agio con queste aspettative". Schnabel è la prima esponente della Bce a dichiarare con certezza che i costi di finanziamento non sono semplicemente "in una buona posizione", come hanno ripetutamente affermato la presidente Christine Lagarde e altri, ma hanno raggiunto un limite minimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

