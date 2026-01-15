Pd traditi dai 5Stelle l’accordo saltato sull’Iran Calenda ai riformisti | scappate da Schlein è una sciagura

Nella recente trattativa politica, il fallimento dell’accordo sull’Iran ha evidenziato le tensioni tra Pd e M5S, con conseguente crisi nel campo largo. La decisione dei cinque stelle di astenersi ha alimentato divisioni e polemiche, suscitando commenti critici anche da parte di altri esponenti politici come Calenda. Questa situazione mette in discussione l’unità delle forze progressiste e riflette le difficoltà di trovare un consenso condiviso su questioni internazionali.

Figuraccia mondiale, tradimento, crisi di nervi. Volano gli stracci nel campo largo – ormai liquefatto – dopo l'astensione dei 5Stelle sulla mozione di condanna del regime iraniano al Senato. Giuseppe Con te si sfila dalla denuncia bipartisan contro gli ayatollah, rivendica la scelta mentre la segretaria Elly Schlein non pronuncia una parola. n imbarazzato Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri di Palazzo Madama, affida a un colloquio con Repubblica le sue spiegazioni. "All'ultimo momento è arrivata l'astensione del Movimento 5 Stelle: peccato, un'occasione mancata», dice il senatore che ha gestito in prima persona la trattativa per arrivare a una risoluzione comune.

