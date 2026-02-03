Rocio Munoz Morales | Stefano De Martino un amico Iannone ha valori simili ai miei

Rocio Munoz Morales torna a parlare, rompendo il silenzio dopo la separazione da Raoul Bova. L’attrice e ballerina spagnola ha detto di vedere Stefano De Martino come un amico e di condividere valori simili con Andrea Iannone. Dopo mesi di privacy, finalmente si sbilancia, lasciando intuire che ora si sente più serena.

Rocio Munoz Morales ha finalmente rotto il silenzio. Dopo la chiacchieratissima separazione da Raoul Bova, l’attrice e ballerina spagnola ha sempre mantenuto un basso profilo. Ora ha deciso di rispondere punto per punto a tutti i pettegolezzi trapelati nell’ultimo periodo sulla sua vita privata. Facendo così chiarezza anche sul chiacchieratissimo legame con Stefano De Martino e su quello appena sbocciato, ma già piuttosto promettente, con Andrea Iannone. Rocio Munoz Morales parla di De Martino e Iannone. Stefano De Martino e Andrea Iannone hanno amato la stessa donna, Belen Rodriguez. La storia sembrava pronta a ripetersi con Rocio Munoz Morales ma, a quanto pare, non è proprio così. 🔗 Leggi su Dilei.it

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e parla della fine della sua relazione.

Per mesi Rocio Munoz Morales è rimasta in silenzio, lasciando che altri parlassero al suo posto.

Rocío Muñoz Morales: Iannone? Sensibile, con valori simili ai miei. Su Bova meglio il silenzioLa fine della relazione con il padre delle sue due figlie, il gossip sulla liason con il compagno di Elodie. L’attrice al centro del gossip: De Martino è ... repubblica.it

Rocio Morales: Io e Raoul Bova non eravamo una coppia aperta. De Martino è un amico, Iannone lo conosco da pocoRocio Munoz Morales ha rotto il silenzio sui recenti gossip che le sono stati attribuiti in questi mesi, da Stefano De Martino al più recente Andrea Iannone ... fanpage.it

"Stefano è un amico e basta. Con Iannone ci conosciamo da pochissimo" Rocio Munoz Morales ha rotto il silenzio sui recenti gossip che le sono stati attribuiti in questi mesi, da Stefano De Martino al più recente Andrea Iannone - facebook.com facebook