Per mesi Rocio Munoz Morales è rimasta in silenzio, lasciando che altri parlassero al suo posto. Ora, però, decide di mettere i puntini sulle 'i' e raccontare la sua verità su Raoul Bova, Stefano De Martino e Iannone. La showgirl spagnola rompe il silenzio e svela dettagli inediti sulla sua vita e i rapporti con i protagonisti del gossip.

Per mesi è rimasta in silenzio, lasciando che fossero altri a raccontare, interpretare e spesso deformare la sua storia. Ora Rocio Munoz Morales ha deciso di parlare, scegliendo Vanity Fair per mettere ordine in una vicenda diventata pubblica suo malgrado. Un’intervista lunga, misurata e molto personale, in cui l’attrice spagnola ripercorre la fine della relazione con Raoul Bova e chiarisce, senza ambiguità, anche i pettegolezzi che l’hanno coinvolta negli ultimi tempi. Rocio Munoz Morales racconta tutta la sua verità su Raoul Bova: come sono andate le cose. « Hanno parlato troppo tutti », dice Rocio, spiegando di aver scelto il silenzio per proteggere le figlie e per non alimentare un racconto che sentiva lontano dalla realtà. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Zitti tutti, adesso parla Rocio Munoz Morales: la verità su Raoul Bova, Stefano De Martino e Iannone

Approfondimenti su Rocio Munoz Morales

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rocio Munoz Morales

Argomenti discussi: Zitti tutti, parla Draghi: Federazione perché Europa sia potenza; Incubo Marsiglia: eliminati dal gol di Trubin dopo i complimenti del Bruges. De Zerbi amaro: Ora tutti zitti; Ice a Milano per le Olimpiadi, migliaia di persone alla manifestazione: fischietti come a Minneapolis; Parla Ivano Chiesa l'avvocato di Corona e risponde al giudice e a Signorini: Falsissimo censurato? È un pericoloso precedente per la libertà di stampa e stanno tutti zitti.

Mentre voci più insistenti vedono Iannone e Rocio Munoz Morales insieme Elodie si mostra sorridente con Franceska Nuredini, una relazione che appare sempre più curiosa - facebook.com facebook