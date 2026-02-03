Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e parla della fine della sua relazione. L’attrice spagnola spiega di aver preferito non commentare per tutelare le figlie e di aver evitato di entrare nel merito di rumors e giudizi. “Hanno parlato troppo tutti”, dice, e precisa che la loro relazione non era una coppia aperta, anche se non giudica chi sceglie questa strada. Muñoz Morales aggiunge che con Iannone condivide valori simili, ma preferisce mantenere un profilo riservato sulla vicenda.

Aveva scelto di tacere per tutelare le figlie, e perché non le apparteneva quello che le stava succedendo intorno, «così grottesco e sgradevole». Ma ora per Rocío Muñoz Morales è arrivato il tempo di «puntualizzare», di pensare al futuro. E di aprirsi a nuove conoscenze. «Non mi sono mai considerata una vittima e non voglio che questa storia diventi il mio stigma».

Rocío Muñoz Morales: «Dopo la fine della mia relazione, hanno parlato troppo tutti. Non giudico le coppie aperte, ma la nostra di sicuro non lo era. Iannone? Ha valori simili ai miei»

Secondo il settimanale Chi, la relazione tra Andrea Iannone e Elodie, iniziata nel 2022, sarebbe ormai conclusa.

