Rocio Munoz Morales | Raoul Bova? Non sospettavo nulla mi è caduto il mondo addosso
Rocio Munoz Morales rompe il silenzio e racconta il suo dolore. Dopo mesi di silenzio, l’attrice spagnola si apre sulla separazione da Raoul Bova, che l’ha colta di sorpresa e le ha fatto perdere il sonno. “Non sospettavo nulla, mi è caduto il mondo addosso”, ha detto in un’intervista, confermando quanto sia stata duramente colpita dalla fine della loro storia.
(Adnkronos) – Dopo mesi di silenzio, Rocio Munoz Morales ha deciso di parlare pubblicamente della separazione da Raoul Bova, una vicenda che, a suo malgrado, l'ha vista coinvolta in uno scandalo mediatico. Al centro della bufera, la diffusione di messaggi privati che l'ex compagno Raoul Bova mandava alla giovane modella Martina Ceretti, confermando così il. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Raoul Bova
Rocìo Munoz Morales sulla separazione da Raoul Bova: “Crollato il mondo, ho trovato la forza nelle mie figlie”
Raoul Bova: «Con Rocio Muñoz Morales il rapporto era finito da molto tempo, i miei figli mi sono stati vicini e mi hanno permesso di sbollire la rabbia»
Ultime notizie su Raoul Bova
Argomenti discussi: Rocio Munoz a Verona chiede aiuto a Giulietta: Salva il mio matrimonio con Raoul Bova; Raoul Bova, dal tradimento con Martina Ceretti alla fine della storia con Rocio Munoz Morales, la verità a Verissimo: Affronto le conseguenze; Andrea Iannone e la presunta frecciatina a Elodie dopo la rottura: Le donne vanno e vengono; Elodie-Iannone, che intrigo Ecco le ragioni della rottura.
Rocio Munoz Morales: Raoul Bova? Non sospettavo nulla, mi è caduto il mondo addossoDopo mesi di silenzio, Rocio Munoz Morales ha deciso di parlare pubblicamente della separazione da Raoul Bova, una vicenda che, a suo malgrado, l'ha vista coinvolta in uno scandalo mediatico. Al centr ... adnkronos.com
Rocío Muñoz Morales svela i dettagli sulla sua relazione con Raoul Bova e i gossip più recentiRocío Muñoz Morales parla per la prima volta della sua separazione da Raoul Bova e dei numerosi pettegolezzi che la riguardano. notizie.it
"Stefano è un amico e basta. Con Iannone ci conosciamo da pochissimo" Rocio Munoz Morales ha rotto il silenzio sui recenti gossip che le sono stati attribuiti in questi mesi, da Stefano De Martino al più recente Andrea Iannone - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.