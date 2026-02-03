Rocio Munoz Morales | Raoul Bova? Non sospettavo nulla mi è caduto il mondo addosso

Rocio Munoz Morales rompe il silenzio e racconta il suo dolore. Dopo mesi di silenzio, l’attrice spagnola si apre sulla separazione da Raoul Bova, che l’ha colta di sorpresa e le ha fatto perdere il sonno. “Non sospettavo nulla, mi è caduto il mondo addosso”, ha detto in un’intervista, confermando quanto sia stata duramente colpita dalla fine della loro storia.

