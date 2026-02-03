Dopo sette mesi di silenzio, Rocio Morales rompe finalmente il suo riserbo. La ballerina spagnola interviene sulle voci che la riguardano e sui gossip che circolano intorno ai personaggi del momento. Parla di Stefano De Martino, criticando chi ne ha parlato troppo, e di Iannone, affermando che ha valori simili ai suoi. Rocio si lascia andare, dopo aver chiuso definitivamente con Raoul Bova lo scorso giugno, in seguito allo scandalo Ceretti. Ora si concentra sulla sua vita e sui suoi progetti, senza più nascondersi.

Sette mesi, tanto ha impiegato Rocio Morales prima di rompere il silenzio, nel quale si era chiusa dopo la rocambolesca fine della storia d'amore con Raoul Bova avvenuta lo scorso giugno dopo lo scandalo Ceretti. L'attrice ha lasciato che il gossip attorno all'addio si attenuasse prima di rilasciare un'intervista ufficiale al settimanale Vanity Fair, che le ha dedicato la cover story del numero in edicola. "Ho scelto di rimanere in silenzio per tutelare le mie figlie e perché non mi apparteneva quello che mi stava succedendo intorno, così grottesco e sgradevole", ha dichiarato Rocio. La scelta di rimanere in silenzio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rocio Morales: "Hanno parlato troppo tutti. Su Stefano De Martino solo gossip. Iannone? Ha valori simili ai miei"

Approfondimenti su Rocio Morales

Ultime notizie su Rocio Morales

Rocio Munoz Morales e la fine con Raoul Bova: ''Hanno parlato troppo tutti. Andrea Iannone? Ha valori simili ai miei''Rocio Munoz Morales e la fine con Raoul Bova: ''Hanno parlato troppo tutti. Andrea Iannone? Ha valori simili ai miei'' ... gossip.it

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: Io e Iannone? Ecco com'è andata, poi chiarisce su De MartinoL’ex compagna di Raoul Bova ha rotto il silenzio e parlato anche della chiacchieratissima rottura e dei nuovi gossip emersi sul suo conto: cosa c’è di vero ... libero.it

Per mesi è rimasta in silenzio, lasciando che fossero altri a raccontare, interpretare e spesso deformare la sua storia. Ora Rocio Munoz Morales ha deciso di parlare, scegliendo Vanity Fair per mettere ordine in una vicenda diventata pubblica suo malgrado. U - facebook.com facebook