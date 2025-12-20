E’ incredibile come una stagione, iniziata alla grande (a eccezione della caduta all’esordio), anche oltre le più rosee aspettative, sia progressivamente e inesorabilmente precipitata. I nove risultati utili consecutivi, figli di buone prestazioni e un pizzico di fortuna avevano lasciato intravedere, per il Siena, un campionato da protagonista. Al contrario, alle soglie dell’ultima partita dell’anno solare 2025 e del girone di andata, la trasferta di domenica in casa del Trestina, i bianconeri sono a leccarsi le ferite, con una classifica deficitaria, in relazione anche al minimo obiettivo del quinto posto, in un ambiente in subbuglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Robur ha bisogno di punti e fiducia. E' una sfida dove è vietato sbagliare

