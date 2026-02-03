Roberto Vannacci via dalla Lega | Vado avanti da solo ecco perché lascio il Carroccio

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega. Ha scritto un post su Facebook per comunicare che andrà avanti da solo, confermando di aver deciso di uscire dal partito di Matteo Salvini. La notizia circolava già da alcune ore sui social, ora è arrivata la conferma diretta dell’ex militare. Vannacci ha scelto di fare questa scelta senza nascondersi, spiegando le sue motivazioni ai follower.

L'annuncio dell'uscita dalla Lega trova una conferma esplicita nel post pubblicato da Roberto Vannacci su Facebook, che segue e rafforza quanto diffuso poche ore prima sui social. "Proseguo per la mia strada da solo", scrive l'europarlamentare, chiarendo la scelta di avviare un nuovo percorso politico autonomo e sancendo di fatto la rottura con il Carroccio. Nel messaggio, Vannacci rivendica un impegno politico orientato a "cambiare l'Italia" e a renderla "un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo", spiegando di voler continuare la propria battaglia lontano da "impicci, compromessi di convenienza e inciuci".

